مصر | ضبط 286 مخالفة غلق محال ومطاعم خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 286 مخالفة غلق محال ومطاعم خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كما تم توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

حملات أمنية لضبط المخالفات التموينية بالقاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، صاحب مصنع لتصنيع وتعبئه عصير البودرة، بدائرة قسم شرطة المرج، لإدارته المصنع بدون ترخيص واستغلاله في تصنيع (العصائر البودرة) مُستخدمًا مواد مجهولة المصدر بقصد طرحها على الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وجاء ذلك خلال حملات تموينية مُكبرة؛ لضبط جرائم الغش الغذائي والتجاري، والتي أسفرت عن العثور بداخل المصنع على 982،368 عبوة عصير بودرة "مُعدة للبيع" و300 كيلو جرام سكر و50 كيلو جرام ألوان صناعية وكمية من الاستيكرات، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

كما أسفرت الحملات، عن ضبط مسئول عن مصنع خل طعام، كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول، لإدارته المصنع بدون ترخيص واستغلاله في تصنيع (الخل) مُستخدمًا خامات مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية مدخلًا بذلك الغش على جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على 1،500 طن خل طعام و18000 زجاجة خل طعام و19750 زجاجة فارغة وماكينة تعبئة، جميعها مجهولة المصدر غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

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وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بحوزته أقراص وحشيش.. حبس ديلر بولاق الدكرور وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

بحوزته أقراص وحشيش.. بتلك المضبوطات.. سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته 40 قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الإتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و40 قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والإتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى إتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

وعقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.