مصر | ضبط 6 بتهمة غسل 10 ملايين جنيه من تجارة المخدرات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 6 بتهمة غسل 10 ملايين جنيه من تجارة المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صبط رجال قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بمديرية أمن الإسكندرية، 6 أشخاص يتاجرون في المواد المخدرة، ويروجوها على عملائهم، ويتربحون إثر ذلك ويجمعون مبالغ مالية كبيرة.
وتبين من التحريات، أنهم غسلوا تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقاموا بشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت قيمة تلك الممتلكات بنحو 10 ملايين جنيه تقريبًا.
وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقليوبية وبحوزته 2،250 كيلو جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار.
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" محكوم عليه بالسجن المؤبد ومقيم بمحافظة القليوبية، تخصص في الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائه بنطاق دائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، أمكن ضبطه حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة العبور وبحيازته 7 إسطوانات لمخدر الهيروين – 100 لفافة مختلفة الأحجام لذات المخدر وزنت 2،250 كيلو جرام– 50 جرام لمخدر الأفيون – فرد محلي الصنع – مبلغ مالي قدره 30 ألف جنيه – 2 هاتف محمول - ميزان، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 350 ألف جنيه وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
حملات أمنية لضبط المخالفات التموينية بالقاهرة
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، صاحب مصنع لتصنيع وتعبئه عصير البودرة، بدائرة قسم شرطة المرج، لإدارته المصنع بدون ترخيص واستغلاله في تصنيع (العصائر البودرة) مُستخدمًا مواد مجهولة المصدر بقصد طرحها على الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وجاء ذلك خلال حملات تموينية مُكبرة؛ لضبط جرائم الغش الغذائي والتجاري، والتي أسفرت عن العثور بداخل المصنع على 982،368 عبوة عصير بودرة "مُعدة للبيع" و300 كيلو جرام سكر و50 كيلو جرام ألوان صناعية وكمية من الاستيكرات، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
كما أسفرت الحملات، عن ضبط مسئول عن مصنع خل طعام، كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول، لإدارته المصنع بدون ترخيص واستغلاله في تصنيع (الخل) مُستخدمًا خامات مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية مدخلًا بذلك الغش على جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعثر بداخل المصنع على 1،500 طن خل طعام و18000 زجاجة خل طعام و19750 زجاجة فارغة وماكينة تعبئة، جميعها مجهولة المصدر غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
بحوزته أقراص وحشيش.. حبس ديلر بولاق الدكرور وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي
بحوزته أقراص وحشيش.. بتلك المضبوطات.. سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته 40 قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الإتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأمرت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.
بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و40 قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والإتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى إتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.
وعقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.