مصر | ضبط 6 بتهمة غسل 10 ملايين جنيه من تجارة المخدرات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 6 بتهمة غسل 10 ملايين جنيه من تجارة المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صبط رجال قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بمديرية أمن الإسكندرية، 6 أشخاص يتاجرون في المواد المخدرة، ويروجوها على عملائهم، ويتربحون إثر ذلك ويجمعون مبالغ مالية كبيرة.

وتبين من التحريات، أنهم غسلوا تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقاموا بشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت قيمة تلك الممتلكات بنحو 10 ملايين جنيه تقريبًا.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقليوبية وبحوزته 2،250 كيلو جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" محكوم عليه بالسجن المؤبد ومقيم بمحافظة القليوبية، تخصص في الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائه بنطاق دائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، أمكن ضبطه حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة العبور وبحيازته 7 إسطوانات لمخدر الهيروين – 100 لفافة مختلفة الأحجام لذات المخدر وزنت 2،250 كيلو جرام– 50 جرام لمخدر الأفيون – فرد محلي الصنع – مبلغ مالي قدره 30 ألف جنيه – 2 هاتف محمول - ميزان، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 350 ألف جنيه وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.