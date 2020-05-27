مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 735 قضية مخالفة للظواهر الاجتماعية بالقطارات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 735 قضية مخالفة للظواهر الاجتماعية بالقطارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 48 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (735) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وأسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1881) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط (9892) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

فيما أسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية) عن ضبط (116) قضية متنوعة.

وأسفرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (3) قضايا متنوعة.

Advertisements

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، عن ضبط (8) قضايا (مطبوعات - مصنفات سمعية وبصرية).

وجاء ذلك، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

ضبط 844 قرص مخدر داخل طرود بريدية بميناء القاهرة



وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 2 طرد بريدى وبداخلهما 844 قرص مخدر و265 جرام من مخدر الحشيش بميناء القاهرة الجوي.