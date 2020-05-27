مصر | ضبط 3 بحوزتهم ألعاب نارية للإتجار في بني سويف

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 3 بحوزتهم ألعاب نارية للإتجار في بني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ضبط رجال مديرية أمن بني سويف، 3 بحوزتهم كمية من الألعاب النارية بقصد الإتجار.
بداية الواقعة، عندما تمكن قسم شرطة المرافق بمديرية أمن بني سويف من ضبط بائع متجول، له معلومات مسجلة، مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف، وضبط بحوزته 3690 مُحدث صوت صغير الحجم و2285 صاروخ أحجام مختلفة.
كما قامت بضبط عامل، له معلومات مسجلة، مقيم بدائرة مركز شرطة بني سويف، وضبط بحوزته 480 كيس "بمب" و545 صاروخ أحجام مختلفة.
واستطاعت ضبط صاحب كشك بقالة، مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف، وضبط بحوزته 307 صواريخ أحجام مختلفة و60 مُحدث صوت، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار.
وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار في الألعاب النارية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وضبطت مديرية أمن أسيوط، 5 قطع سلاح ناري، عبارة عن رشاش جرينوف و2 بندقية آلية وبندقية خرطوش وفرد خرطوش و13 طلقة مختلفة الأعيرة، بحوزة 5 متهمين، ونفذت 80 حكما قضائيا، وقرار إزالة.
وجاء ذلك خلال حملة أمنية مكبرة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام، استهدفت قرية بني رافع دائرة مركز شرطة منفلوط.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
حملات أمنية لضبط المخالفات التموينية بالقاهرة
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، صاحب مصنع لتصنيع وتعبئه عصير البودرة، بدائرة قسم شرطة المرج، لإدارته المصنع بدون ترخيص واستغلاله في تصنيع (العصائر البودرة) مُستخدمًا مواد مجهولة المصدر بقصد طرحها على الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وجاء ذلك خلال حملات تموينية مُكبرة؛ لضبط جرائم الغش الغذائي والتجاري، والتي أسفرت عن العثور بداخل المصنع على 982،368 عبوة عصير بودرة "مُعدة للبيع" و300 كيلو جرام سكر و50 كيلو جرام ألوان صناعية وكمية من الاستيكرات، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
كما أسفرت الحملات، عن ضبط مسئول عن مصنع خل طعام، كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول، لإدارته المصنع بدون ترخيص واستغلاله في تصنيع (الخل) مُستخدمًا خامات مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية مدخلًا بذلك الغش على جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعثر بداخل المصنع على 1،500 طن خل طعام و18000 زجاجة خل طعام و19750 زجاجة فارغة وماكينة تعبئة، جميعها مجهولة المصدر غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
بحوزته أقراص وحشيش.. حبس ديلر بولاق الدكرور وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي
بحوزته أقراص وحشيش.. بتلك المضبوطات.. سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته 40 قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الإتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأمرت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.
بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و40 قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والإتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى إتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.
وعقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.