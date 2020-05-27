مصر | ضبط 3 بحوزتهم ألعاب نارية للإتجار في بني سويف

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 3 بحوزتهم ألعاب نارية للإتجار في بني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط رجال مديرية أمن بني سويف، 3 بحوزتهم كمية من الألعاب النارية بقصد الإتجار.

بداية الواقعة، عندما تمكن قسم شرطة المرافق بمديرية أمن بني سويف من ضبط بائع متجول، له معلومات مسجلة، مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف، وضبط بحوزته 3690 مُحدث صوت صغير الحجم و2285 صاروخ أحجام مختلفة.

كما قامت بضبط عامل، له معلومات مسجلة، مقيم بدائرة مركز شرطة بني سويف، وضبط بحوزته 480 كيس "بمب" و545 صاروخ أحجام مختلفة.

واستطاعت ضبط صاحب كشك بقالة، مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف، وضبط بحوزته 307 صواريخ أحجام مختلفة و60 مُحدث صوت، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار في الألعاب النارية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وضبطت مديرية أمن أسيوط، 5 قطع سلاح ناري، عبارة عن رشاش جرينوف و2 بندقية آلية وبندقية خرطوش وفرد خرطوش و13 طلقة مختلفة الأعيرة، بحوزة 5 متهمين، ونفذت 80 حكما قضائيا، وقرار إزالة.

وجاء ذلك خلال حملة أمنية مكبرة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام، استهدفت قرية بني رافع دائرة مركز شرطة منفلوط.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.