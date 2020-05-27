مصر | ضبط صاحب مصنع لحوم بدون ترخيص بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط صاحب مصنع لحوم بدون ترخيص بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط صاحب مصنع مصنعات لحوم بدون ترخيص، غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة.

بداية الواقعة، قد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة قيام (صاحب مصنع مصنعات لحوم "السجق" بدون ترخيص) كائن بدائرة قسم شرطة الوراق – بتجميع كميات كبيرة من (الدهون الحيوانية) والمنتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الأدمى ووضع عليها صبغة ألوان وإضافة التوابل والبهارات لإيهام المواطنين أنها من اللحوم الطازجة وطرحها بالأسواق والمحلات والمطاعم مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط خمسة أشخاص (مالك المصنع – 4 عاملين بالمصنع) كما تم ضبط (2000 كيلو جرام "سجق" معبأة داخل أكياس منتج نهائى – 1500 كيلو جرام دهون حيوانية – 50 شيكارة معبأة "دقيق صويا" زنة الواحدة 10 كيلو جرام ) غير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، وكذا ضبط (مبلغ مالى من حصيلة البيع).

وجاء ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية وجرائم الغش التجارى وإستغلال السلع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

لتحقيق أرباح غير مشروعة.. سقط ترزي، بمنطقة أطفيح بالجيزة، في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزته ٣ آلاف كمامة طبية من مواد رديئة ومجهولة المصدر، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة حجزه ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات اللازمة حول نشاطه.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم حول مسكنه مكانا لتصنيع الكمامات، لادخال الغش على المواطنين، واستغلال الظروف، فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات لاعداد تقرير واف.

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بداية الواقعة، كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح مفادها قيام أحد الأشخاص ترزى، مقيم بدائرة المركز، بتصنيع كمامات طبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها في عبوات لإدخال الغش والتدليس على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة معرضًا حياة المواطنين وصحتهم للخطر.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "1000 كمامة طبية، 2000 كمامة تحت التجهيز، بكرة أستك، بكرة شاش طبى، وتم اقتياده إلى ديوان المركز وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق آخر، أقدم 4 أشخاص، لتصنيع كمامات طبية، داخل شقة بمنطقة أكتوبر، فسقطوا في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزتهم 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين لجأوا لذلك، لتحقيق أرباح كبيرة، فقررت النيابة العامة، بأكتوبر، بحجزهم 24 ساعة، لحين ورود التحريات حول نشاطهم وأمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات.

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط صاحب محل منظفات، لإدراته مصنع بدون ترخيص بمسكنه وتخزين كميات من الكحول والكمامات والقفازات الطبية "مجهولة المصدر" بالسويس.

فقد أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث التموين بمديرية أمن السويس، قيام صاحب محل منظفات مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين، بإدارة مصنع بدون ترخيص ملحق بمسكنه وتخزينه كميات كبيرة من الكحول والكمامات والقفازات الطبية "مجهولة المصدر".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافه وضبطه بمسكنه، وعُثر بحوزته على 5600 كمامة طبية، و1600 قفاز يدوى طبى، 20 لتر كحول سائل، 5لتر كحول جل، 16 لتر كلور منظف، 35 عبوة مُطهر، 9 عبوات كحول طبى، 45 لتر جل مُطهر، 100 كيلو جرام مسحوق غسيل منتهى الصلاحية.