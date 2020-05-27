أخبار مصر | عاجل.. أول رد من الحكومة على الكشف المنزلي لفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول رد من الحكومة على الكشف المنزلي لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تم تداوله من منشور منسوب لوزارة الصحة، يطالب من يشك أو تظهر عليه أعراض فيروس كورونا الاتصال على عدد من أرقام التليفونات، لتوجيه وزارة الصحة فرق استجابة سريعة للمنازل في حالة الإبلاغ عن أي حالات مصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة، أنه لا صحة لتوجيه الوزارة أي فرق طبية تابعة لها للمنازل لفحص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن كافة المستشفيات (العامة - المركزية- الصدر- الحميات) ضمن 320 مستشفى لعمل الفحص، تقوم باستقبال جميع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس مع إجراء كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم، وتحويلهم لدخول المستشفيات لتلقي العلاج وفقًا لبروتوكول علاج وزارة الصحة حسب تصنيف الحالات حال التأكد من إصابتهم معمليًا أو العزل المنزلي في حالة الأعراض البسيطة، مُناشدةً من يعاني من أي أعراض التوجه لأقرب مستشفى.

وأكدت الوزارة أن المنشور المنسوب لها يخص إحدى الدول العربية، وليس مصر، وهو ما تم التأكد منه، خاصة أن أرقام التليفونات المذكورة به أيضًا لا تخص وزارة الصحة المصرية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الثلاثاء، عن خروج 127 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5606 حالات، من ضمنهم الـ 5027 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 18756 حالة من ضمنهم 5027 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و797 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.