أخبار مصر | وزير الرياضة: السيسي يتبنى الفكر المبدع لشباب القارة السمراء

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة: السيسي يتبنى الفكر المبدع لشباب القارة السمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تسعى لتعزيز دور مصر في تحقيق الرؤية الأفريقية المُشتركة، وتوطيد العلاقات مع الشعوب الأفريقية، بناء على رؤية القيادة السياسية، وتزامنا مع ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية.

وأضاف "صبحي" أن الوزارة تنفذ العديد من المبادرات والملتقيات والبرامج والأنشطة والفعاليات التي تستهدف تعزيز التعاون والتواصل بين الأشقاء الافارقة، مشيرا إلى العمل على تعزيز مجال تمكين الشباب وتنمية قدراتهم في مجال القيادة واتخاذ القرارات والعمل على استثمار طاقات الشباب الأفريقى وابتكاراتهم مما يسهم بفاعلية فى تحسين وتطوير جميع القطاعات الاقتصادية بالقارة الأفريقية، باعتبارهم إحدى أهم ثروات وإمكانيات القارة في مواجهة كافة التحديات، وتحقيق تطلعات وآمال شعوبها.

وأوضح بأن الدولة لديها إيمان بأن الطاقة الكبيرة لدى الشباب الافريقي يمكن أن تدفع القارة إلى عصر جديد من التنمية والتقدم والعمل على تنفيذ خطة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 بالتزامن مع خطة التنمية المستدامة 2030، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتبنى الفكر الايجابي والمبدع لشباب القارة السمراء الذي يدفعها الي التقدم والرقي.

وأكد وزير الرياضة على أهمية النشاط الرياضى في خلق أجيال قادرة على تحمل مسؤولية النهوض بالقارة، مشيرا إلى أن مصر تحرص على استضافة العديد من الفعاليات الرياضية الإفريقية واقامة المنتديات بحضور أبناء القارة السمراء لتدعيم الروابط الثقافية والحضارية بين شعوبنا، ترسيخًا للهوية الأفريقية وإعلاءً لمبادئ التضامن الأفريقي والتأكيد على دور مصر الريادي في الفترة الحالية وخطط التعاون المثمر بين مصر والعديد من الدول الأفريقية في المجالات المختلفة.