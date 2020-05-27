أخبار مصر | وزير الرياضة: السيسي يتبنى الفكر المبدع لشباب القارة السمراء

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة: السيسي يتبنى الفكر المبدع لشباب القارة السمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تسعى لتعزيز دور مصر في تحقيق الرؤية الأفريقية المُشتركة، وتوطيد العلاقات مع الشعوب الأفريقية، بناء على رؤية القيادة السياسية، وتزامنا مع ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية.
وأضاف "صبحي" أن الوزارة تنفذ العديد من المبادرات والملتقيات والبرامج والأنشطة والفعاليات التي تستهدف تعزيز التعاون والتواصل بين الأشقاء الافارقة، مشيرا إلى العمل على تعزيز مجال تمكين الشباب وتنمية قدراتهم في مجال القيادة واتخاذ القرارات والعمل على استثمار طاقات الشباب الأفريقى وابتكاراتهم مما يسهم بفاعلية فى تحسين وتطوير جميع القطاعات الاقتصادية بالقارة الأفريقية، باعتبارهم إحدى أهم ثروات وإمكانيات القارة في مواجهة كافة التحديات، وتحقيق تطلعات وآمال شعوبها.
وأوضح بأن الدولة لديها إيمان بأن الطاقة الكبيرة لدى الشباب الافريقي يمكن أن تدفع القارة إلى عصر جديد من التنمية والتقدم والعمل على تنفيذ خطة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 بالتزامن مع خطة التنمية المستدامة 2030، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتبنى الفكر الايجابي والمبدع لشباب القارة السمراء الذي يدفعها الي التقدم والرقي.
وأكد وزير الرياضة على أهمية النشاط الرياضى في خلق أجيال قادرة على تحمل مسؤولية النهوض بالقارة، مشيرا إلى أن مصر تحرص على استضافة العديد من الفعاليات الرياضية الإفريقية واقامة المنتديات بحضور أبناء القارة السمراء لتدعيم الروابط الثقافية والحضارية بين شعوبنا، ترسيخًا للهوية الأفريقية وإعلاءً لمبادئ التضامن الأفريقي والتأكيد على دور مصر الريادي في الفترة الحالية وخطط التعاون المثمر بين مصر والعديد من الدول الأفريقية في المجالات المختلفة.
في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 127 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5606 حالات، من ضمنهم الـ 5027 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 18756 حالة من ضمنهم 5027 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و797 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.