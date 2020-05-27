أخبار مصر | القوى العاملة: 90 فرصة عمل بالسعودية برواتب مجزية والإقامة مجانا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: 90 فرصة عمل بالسعودية برواتب مجزية والإقامة مجانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في توفير 90 فرصة عمل علي مهن مختلفة بإحدي شركات الانشاء والتطوير العمراني، براتب شهري 1700 ريال سعودي، بالإضافة إلى 300 ريال بدل طعام، والسكن والمواصلات والتأمين الطبي مؤمن من قبل الشركة .

ونوّه الوزير بأن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.

وفي نفس السياق أوضح المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، أن المهن المطلوبة هي: مبلط، ودهان(نقاش)، وجبس بورد، وسباك ، وكهربائي ، وعامل عادي، مشيرا إلي أنه نظراً لتعليق الرحلات الدولية ، والإجراءات الإحترازية بالمملكة سيتم الإعلان عن هذه المهن علي صفحة مكتب التمثيل العمالي بجدة وموقع القنصلية وموقع القنصليه الرسمى ، بحيث يكون شغل هذه الفرص ممن استغنت عنهم الشركات أو من باحي نقل الكفالة علي شركات أخري.

Advertisements

القوى العاملة تحذر المصريين من الوقوع في براثن النصب بتحصل اشتراكات من كيان وهمي

حذرت وزارة القوى العاملة المواطنين المصريين بالخارج والداخل، من الوقوع في براثن شبكات النصب والاحتيال من خلال الإعلانات الوهمية التي ظهرت مؤخرا علي مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" الذين يروجون عبر مندوبين لهم للانضمام للجنة تدعي "اللجنة النقابية الإدارية للعاملين المصريين بالخارج والعائدين"، من خلال ملئ استمارة عضوية وسداد رسم قيمة الاشتراك السنوي علي حساب بإحدي البنوك المصرية وإصدار كارنية عضوية .

ويناشد وزير القوى العاملة محمد سعفان، المواطنين بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء مثل هذه الإعلانات ، ومراجعة وزارة القوى العاملة "الإدارة العامة للاتصال النقابي"، في مثل هذه الأمور باعتبارها هي الجهة التي يتم إيداع أوراق اللجان النقابية لديها وتقوم بالأشراف وإعلان نتائج انتخابات ممثليها، حيث أن اللجنة المذكورة ليس لها شرعية قانونية وأنما هي كيان وهمي للابتزاز والنصب علي المواطنين المصريين .