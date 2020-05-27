أخبار مصر | بالأسماء.. السياحة والآثار تعلن الفنادق المسموح لها بالعوة للعمل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. السياحة والآثار تعلن الفنادق المسموح لها بالعوة للعمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعنت وزارة السياحة والآثار، عن تسلم فندقين بمحافظتي الأقصر والسويس، شهادة السلامة الصحية للتشغيل واستقبال النزلاء وذلك بعد استيفائهما كافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة، واعتمدها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، فى بيان صحفى، إلي تزايد أعداد الفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية، والتي وصلت حتي الآن إلي ٧٨ فندقا، لافتا إلي أن لجان التفتيش أقرت استيفاء فندقين في محافظتي الأقصر والسويس لجميع الإشتراطات والضوابط وقد تم اعطائهما شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الفندقين هما فندق إيميليو في محافظة الأقصر وفندق چاز ليتل بالعين السخنة بمحافظة السويس.

وأضاف البيان، أن عدد الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية المعتمدة وصل عددها بذلك إلى 78 فندقًا، وأصدرت قائمة بهم وهي:

كورال سي امبريال (شرم) جنوب سيناء

فور سيزونز (شرم) جنوب سيناء

سان جورج (شرم) جنوب سيناء

صن رايز اربيان بيتش (شرم) جنوب سيناء

كونكورد السلام (شرم) جنوب سيناء

ستيلا دي ماري (شرم) جنوب سيناء

كليوباترا للمنتجعات الفاخرة نبأ (شرم) جنوب سيناء

تروبيتال واحة دهب (دهب) جنوب سيناء

منتجع قرية نوبيع (نويبع) جنوب سيناء

استراند طابا (طابا) جنوب سيناء

شرم هوليداي جنوب سيناء

فنادير البحر الأحمر

موازيك البحر الأحمر

شيراتون ميرامار البحر الأحمر

انشنت ساند البحر الأحمر

اوشن فيو البحر الأحمر

هاواى لوجاردن اكوا بارك ريزورت البحر الأحمر

جاردن بيتش البحر الأحمر

بور ميريت البحر الأحمر

صنى بيتش البحر الأحمر

وردة الصحراء البحر الأحمر

القصر القديم البحر الأحمر

قرية الشجرة البحر الأحمر

شمس سفاجا البحر الأحمر

هورجادا جولد بيتش البحر الأحمر

ترتلز إن البحر الأحمر

تروبيتل سهل حشيش البحر الأحمر

كوكس كلوب البحر الأحمر

كازاكواك البحر الأحمر

ثرى كورنرز ريحانة ريزورت البحر الأحمر

هاواى ريفيرا اكوابارك ريزورت البحر الأحمر

كورال بيتش البحر الأحمر

وايت بيتش البحر الأحمر

اكوا جوى ريورت باى صن رايز البحر الأحمر

شتايجنبر جر اكوا ماجيك البحر الأحمر

الإليزية البحر الأحمر

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كليوباترا للمنتجعات الفاخرة البحر الأحمر

هيلتون بلازا البحر الأحمر

علي باشا البحر الأحمر

كابتن إن البحر الأحمر

شتايجنبر جر الجولف ريزورت البحر الأحمر

الخمسة البحر الأحمر

موفنبيك الجونة البحر الأحمر

جاز اكوا مارينا البحر الأحمر

بالماا دي ميريت البحر الأحمر

هاواى سيزار بالاس هوتيل اكوا بارك البحر الأحمر

سندباد اكوا بارك هوتيل البحر الأحمر

رويال مكادى البحر الأحمر

شتايجنبر جر الداو بيتش هوتيل البحر الأحمر

تيتانيك اوازيس البحر الأحمر

سي جل البحر الأحمر

جاز الماظة بيتش ريورت مرسى مطروح

سيزار باى مطروح مرسى مطروح

بورتو مارينا العلمين مرسى مطروح

بل فيو مرسى مطروح مرسى مطروح

جاز كريستال مرسى مطروح

سيدي عبدالرحمن (العلمين) مرسى مطروح

كارولز بوريفاج مرسى مطروح

فندق هيلتون كينج رانش (برج العرب) الإسكندرية

فندق فلسطين الإسكندرية

فور سيزونز الإسكندرية

انتركونتننتال ستي ستاز القاهرة

ستاي بريدج القاهرة

ستيلا دي ماري "العين السخنة" السويس

جاز ليتل "العين السخنة" السويس

كورال سي "العين السخنة" السويس

جراند اوشن "العين السخنة" السويس

مارينا وادي دوم "العين السخنة" السويس

ماريوت مينا هاوس القاهرة الكبرى

ماريوت القاهرة القاهرة الكبرى

كونراد القاهرة الكبرى

چي دبليو ماريوت القاهرة الكبرى

رنيسانس القاهرة الكبري

ايبر اوتيل ببرج العرب الإسكندرية

ذا چيل "الساحل الشمالي" الإسكندرية

أفريكانز الإسكندرية

فندق ايميليو الأقصر

فندق بسمة السياحي قنا