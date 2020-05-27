شكرا لقرائتكم خبر عن «القليوبية» تفض سوق في شبرا الخيمة.. وغلق 13 محلا في طوخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فضت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية عددا من الأسواق، وقامت بتشميع محلات خالفت قرارات الحظر، حيث قام الدكتور عواد أحمد على سكرتير عام المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بحي شرق شبرا الخيمة بالإشراف على إزالة سوق مسطرد نطاق شركات البترول بترعة الإسماعيلية.

وفى مدينة طوخ قام محمد يسن نائب رئيس المدينة، بفض تجمع للباعة بميدان الحرازية بالمدينة، كأحد الإجراءات الاحتيرازية لمواجهة فيروس كورونا.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بطوخ حملة استهدفت قرية ميت كنانة والقرى التابعة لها استجابة لشكاوى المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعى عن خروج الوضع بقرية ميت كنانة عن السيطرة ولا يوجد التزام بالحظر.

وأكد سمير عمر نائب رئيس مدينة طوخ، أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 13 محلا تجاريا لمخالفة لقرار مجلس الوزراء بشأن حظر التجول، وتم فرض الحالة الأمنية في شوارع القرية بحظر انتقال المواطنين بعد الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحا.

حملة مكبرة لضبط المخالفين لقرارات الحظر في القليوبية

حملة مكبرة لضبط المخالفين لقرارات الحظر في القليوبية

حملة مكبرة لضبط المخالفين لقرارات الحظر في القليوبية