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شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة فيلل الجامعة بالزقازيق (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بإشراف المحاسب نبيل فاروق، رئيس المدينة، صباح اليوم الأربعاء، حملة مكبرة للتصدي لظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بدون ترخيص، أسفرت جهودها عن وقف أعمال بناء مخالف بمنطقة فيلل الجامعة بدائرة المركز ومصادرة معدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
وأكد نبيل فاروق، أن أجهزة المركز لن تتهاون مع مافيا البناء المخالف وكل من تسول له نفسه عدم احترام القانون، كما وجه نوابه ورؤساء الوحدات المحلية التابعة لرئاسته بضرورة مراجعة أوضاع العقارات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتعامل بحزم مع أي محاولة للاستيلاء على أراضي الدولة أو البناء عشوائياَ بدون ترخيص، أو البناء المخالف للاشتراطات البنائية أو غير المطابق للأكواد المصرية في البناء حفاظا على المواطنين وأرواحهم.
كما طالب رئيس مركز ومدينة الزقازيق، المواطنين بضرورة الرجوع للأجهزة التنفيذية بالمركز والوحدات المحلية التابعين لها، للتأكد من قانونية الوحدات السكنية ومطابقتها لاشتراطات التراخيص قبل التعامل عليها بالشراء أو الإيجار أو البدل، حتى لا يواجهوا مشكلات في إدخال المرافق أو تعرض الوحدة للإزالة ويخسروا مدخراتهم.
وأوضح أنه تم التحفظ على الخلاطة ومواد البناء، واتحاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف بحضور نائبي رئيس المدينة ورجال المتابعة الميدانية والإشغالات.
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