شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: كورونا أثبت أهمية القطاع في نجاح الاقتصاديات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه ثبت في ظل جائحة فيروس كورونا أن الزراعة عنصر رئيسى في نجاح الاقتصاديات، مشيرًا إلى أن الكثير من الدول ستعود مرة أخرى لتقدير أهمية الزراعة والاهتمام بها «لأنها من القطاعات المرنة التي يمكنها مواجهة ظروف الوباء وتدعم الاقتصاد وتوفر الغذاء للشعب المصري أو أي دولة أخرى».

وأضاف «القصير» خلال تفقده واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ويرافقهما المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الاراضي لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، الأربعاء، لمحطة الإنتاج الحيواني وتصنيع الالبان بغرب النوبارية، أن الوزارة تعمل على جميع الأصعدة لتنمية الزراعة والمشروعات المرتبطة بها في سبيل النهوض بالمحاصيل الزراعية مثل مشروعات تنمية البتلو، وتحسين نوعيات المحاصيل، وترشيد مياه الري والمنافذ والأسمدة والمبيدات وتطوير ورفع كفاءة الأصول والدراسات البحثية في الأراضي الصحراوية لإضافة رقعة جديدة للأراضي الزراعية.

ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن المحافظة هي زراعية بالمقام الأول، وتزرع 1.8 مليون فدان من الزراعات المتنوعة وكما تساهم بالعديد من مزارع الانتاج الحيوانى، منها المزرعة محل الزيارة والتى يوجد بها 650 رأس مواشى، وكل الانتاج بها لصالح إنتاج الألبان، وتساهم في سد الفجوة الغذائية، مشيرًا إلى وجود تعاون كبير مع وزارة الزراعة في هذا المجال.