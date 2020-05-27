شكرا لقرائتكم خبر عن 262 مصريًا يغادرون المدينة الجامعية بمشتهر بعد قضاء فترة العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر 262 من المصريين القادمين من دولة الإمارات المدينة الجامعية بمشهر التابعة لجامعة بنها، الأربعاء، بعد قضاء فترة الحجر الصحي، وفقًا لما حددته وزارة الصحة، ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا.

وتابع مجدى حسين، وكيل وزارة التضامن بالقليوبية، مغادرة الفوج في حضور الدكتور عوض الله سليمان، مدير المدن الجامعية بجامعة بنها، والمهندس طه عبدالله، مدير المدينة الجامعية بمشتهر، وفريق العمل المعاون له.

كانت المدينة الجامعية بمشتهر استقبلت 262 مواطنًا من المصريين العائدين من دولة الإمارات العربية منذ أسبوع لقضاء فترة العزل الصحي لهم بالمدينة الجامعية، وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان وخطة الدولة لإجلاء المصريين العالقين بالخارج وكان في استقبالهم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها

قال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها إنه تم العمل على توفير نزل جيد للعائدين من الخارج حيث تم بذل جهد كبير مع قطاع المدن الجامعية بجامعة بنها لتوفير الإقامة اللائقة لقضاء فترة الحجر الصحي والعودة سالمين إلى ذويهم وأسرهم، مشيرًا إلى أن جامعة بنها حريصة على المساهمة في دعم خطة الدولة وتسخير كافة إمكانياتها العلمية والبشرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.