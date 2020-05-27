شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل 136 من المصريين العالقين بفرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسى علم الدولي، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، الطائرة القادمة من باريس، وعلى متنها ١٣٦ راكبا من المصريين العالقين في فرنسا، وذلك ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.

وقال تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إنه تم توقيع الكشف الطبي على الركاب فور وصولهم مباشرة، وتم حجزهم بفندق الحجر الصحي بمرسى علم، وتم خضوع جميع الركاب وطاقم الطائرة لإجراءات الحجر الصحي وقيام فريق طبى من الحجر الصحى بإجراء التحاليل الفورية لهم ووضع جميع المصريين العائدين بأحد الفنادق السياحية بمرسى علم تحت الحجر الصحي لمدة أسبوع بالتنسيق مع أجهزة الدولة وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكشف أسامة منير، عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، أنه تم تخصيص عدد من الأتوبيسات لنقل الركاب المصريين العائدين من الخارج إلى الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي وتقسيمهم مجموعات لعدم التكدس وتقليل الازدحام بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم.