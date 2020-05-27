شكرا لقرائتكم خبر عن قبل إعادة فتح المساجد.. تعرف على توصيات «الصحة العالمية» للصلاة في الجوامع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع بدء تطبيق دول العالم لخطة التعايش والتمهيد لإعادة فتح المساجد مجدداً، كانت منظمة الصحة العالمية اعلنت عددا من الإجراءات الاحترازية الواجب القيام بها لحماية المصلين من عدوى كورونا.

وأوصت منظمة الصحة العالمية بتوفير الصابون إلى جانب مرافق الوضوء والمحاليل الكحولية لتعقيم اليدين عند الدخول أو الخروج من المساجد.

وشددت المنظمة على استخدام سجاد صلاة خاص بكل شخص والامتناع عن الصلاة على السجاد العامة.

ومن تدابير الوقاية أيضا، التنظيغف الروتيني لأماكن التجمع والوضوء ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة وقضبان السلالم باستخدام المطهرات والكحوليات.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عدم تحديد موعدا بعينه لعودة الجمع والجماعات والأمر متروك لتقدير لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء

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