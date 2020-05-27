شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الإسكندرية» تعلن حصاد 80 يومًا في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رؤساء الفرق الطبية بمستشفيات الإسكندرية الثلاث المخصصة لعزل مصابى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشفاء والتعافي من الفيروس منذ بداية تخصيص المستشفيات لعزل المصابين بالإسكندرية في 6 مارس الماضي وحتى الآن أي حوالى 80 يومًا مضت، حيث بلغ عدد المنتصرين على الفيروس 1058 مريضًا وتحويل 73 للعزل المنزلي، لاستكمال العلاج، بعد تخطى المراحل الحرجة من المرض.

وجاءت مستشفى العجمى النموذجى في الصدارة بين المستشفيات الثلاثة باعتبارها اول مستشفى يتم تخصيصها كمستشفى عزل في 6 مارس وبلغ عدد المتعافين بها 161 حالة والمحولين لقضاء النقاهة 429 حالة، فيما جاءت مستشفى ابو قير في المركز الثانى بـ371 حالة، ثم مستشفى سموحه بـ174 حالة سواء تعافى نهائى أو استكمال علاج بالمنزل.

وقال الدكتور أحمد عبدالحميد، المدير الطبى لمستشفى الحجر الصحى في المدينة الشبابية بأبوقير شرق الإسكندرية، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، إنه تعافى 371 مريضاً من فيروس كورونا، وتم وخروجهم من العزل بعد تماثلهم للشفاء تماماً، وتلقى العلاج اللازم بعد خروج 10 حالات جديدة أمس.

وأضاف «عبدالحميد» أنه تم إجراء مسوح طبية لهم، للتأكد من سلبية النتائج قبل خروجهم، حيث جرى تعافيهم على مدار الأيام الماضية، مشيرًا إلى أنه يتم استقبال المصابين من مستشفى عزل العجمى المركزى من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعي والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت عينته في المسحة الأولى سلبية.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمى المركزى في الإسكندرية، إن عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة بمستشفى العزل في مقر المدينة الشبابية بأبى قير شرق الإسكندرية ارتفع إلى ٤٢٩ حالة منذ تنفيذ المستشفى في 6 مارس الماضي وحتى الآن ممن تلقوا العلاجات في المراحل الأولى والمهمة للفيروس وإجراء تحاليل لهم أثبتت سلبية العينات.

وأضافت «ميرفت» أن «الحالات المحولة إلى مستشفى عزل أبوقير تعافت بشكل كبير جدًا من الإصابة، وحالتهم الصحية مستقرة، ويتطلبون فترة نقاهة بسيطة فقط، لذلك يتم تحويلهم إلى مستشفى العزل الجديد»، مشيرة إلى أنه سيتم إخلاء أسرّة لمصابين جدد تتطلب حالتهم رعاية طبية كبيرة وأجهزة تنفس صناعى.

وأشارت إلى أنه يبلغ إجمالي حالات الشفاء ١٦١ حالة فيما تم تحول 3 حالات لاستكمال العلاج في المنازل فيما يعرف طبيًا بالعزل المنزلي.

وقال الدكتور أحمد محمد إبراهيم، رئيس الفريق الطبى لمستشفى مدن جامعة الإسكندرية، المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) في سموحة، إنه بلغ عدد المتعافين حتى الآن 97 حالة، فيما بلغ عدد المحولين للعزل المنزلى لاستكمال العلاج 77 حالة بإجمالى 174 متعافٍ، ومحول للعزل المنزلى وتحويل 53 مريضاً للحجر الصحى.

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وأضاف «إبراهيم» أنه بتشغيل مستشفى عزل جامعة الإسكندرية يصبح ثالث مستشفى عزل في المحافظة إلى جانب مستشفى العجمى المركزى والمدينة الشبابية في أبوقير شرق المدينة، لافتاً إلى أن المستشفى الجديد يعمل بطاقة ٥٧٠ غرفة عزل مجهزة.

وأشار إلى أن مستشفى العزل في المدن الجامعية يضم 576 سرير، بواقع 140 بدار الضيافة، و147 في مبنى الوافدين، والتي ستدخل الخدمة خلال أسبوعين، كما يجري حاليًا تجهيز وتأهيل 5 مباني بالمدينة الجامعية بنات بسموحة لاستقبال الحالات.