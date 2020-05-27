شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ أورام: يجب الاستفادة من مستشفيات القطاع الخاص في علاج مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور حسين خالد أستاذ الأورام ورئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الكوادر الصحية بما فيها الأطباء هم خط الدفاع الأول ضد هذه الجائحة التي تهدد البشرية، وهم حجر الأساس في أي جهد يبذل لمواجهة هذه الأزمة الصحية العالمية، وبصفه عامة فعلي الجهات المسؤولة أن تساعدهم على أداء مهمتهم المقدسة من خلال تقديرهم المعنوي والمادي والاجتماعي والعلمي والبحثي.

وقال أستاذ الأورام، لـ«المصري اليوم»، إنه يجب مساعدة الأطقم الطبية على القيام بواجباتهم نحو وطنهم وأهلهم، «وهذه المساعدة لابد وأن تشمل: سرعة إنشاء مستشفيات ميدانية في كل من محافظات الدلتا والقاهرة وأسيوط لاستقبال حالات العزل من الكوادر العاملة في المجال الصحى مع توفير العلاج اللازم لهم، توفير وسائل وبروتوكولات الحماية الشخصية المعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية للعاملين في مستشفيات العزل بوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ومتابعة تطبيق هذه الإجراءات بحزم شديد«.

وطالب بضرورة الاستفادة من مستشفيات القطاع الخاص المنتشرة في مصر مع وضع تسعيرة موحدة لهذه المستشفيات لعلاج فيروس كورونا تطبق بصرامة، ومن الممكن إعادة توجيه موازنات التأمين الصحى الحالية وتخصيصها لعلاج مرضى الكورونا بالمستشفيات الخاصة، بالإضافة إلى الإسراع في توفير العلاج اللازم ومستلزمات الوقاية الشخصية من خلال منافذ لبيعها بأسعار في متناول المواطن العادي.

وأشار «خالد» إلى أن تضافر وتكامل جهود كل مؤسسات الدولة والعمل كفريق واحد للمرور بالوطن من هذه الأزمة الصعبة وغير المسبوقة بأقل قدر ممكن من الخسائر البشرية والإلتزام بالبرامج التنفيذية التي تعلنها منظمة الصحة العالمية.