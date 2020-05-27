شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفي إصدار منشور التحذير من الذهاب للمستشفى حال الشعور بأعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور منسوب لوزارة الصحة، يطالب من يشك أو تظهر عليه أعراض فيروس كورونا بالتزام المنزل، والاتصال على عدد من أرقام التليفونات، مع توجيه وزارة الصحة فرق استجابة سريعة للمنازل في حالة الإبلاغ عن أي حالات مصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا صحة لتوجيه الوزارة أي فرق طبية تابعة لها للمنازل لفحص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن كافة المستشفيات (العامة - المركزية- الصدر- الحميات) ضمن 320 مستشفى لعمل الفحص، تقوم باستقبال جميع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس مع إجراء كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم، وتحويلهم لدخول المستشفيات لتلقي العلاج وفقاً لبروتوكول علاج وزارة الصحة حسب تصنيف الحالات حال التأكد من إصابتهم معملياً أو العزل المنزلي في حالة الأعراض البسيطة، مُناشدةً من يعاني من أي أعراض التوجه لأقرب مستشفى .

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وأكدت الوزارة أن المنشور المنسوب لها يخص إحدى الدول العربية، وليس مصر، وهو ما تم التأكد منه، خاصة أن أرقام التليفونات المذكورة به أيضاً لا تخص وزارة الصحة المصرية.