شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تؤكد انتظام عمل المخابز فى رابع أيام عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التموين تقريراً منذ الساعات الأولى من صباح اليوم من كافة مديريات التموين والتجارة الداخلية بكافة محافظات الجمهورية ، أشار الى انتظام عمل المخابز بكامل طاقتها فى رابع أيام عيد الفطر المبارك وفي المواعيد الرسمية، كما تم إنتاج وتجهيز كافة الكميات

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمد مخازن شركات الجملة بالمحافظات المختلفة بالسلع المدعمة لتقوم بدورها بصرفها لبقالين التموين ومنافذ التوزيع وفروع مشروع جمعيتى لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية صمن مقررات شهر مايو الجارى كما تم توفير السلع المدعمة عن شهر يونيه المقبل لبدء الصرف مع بداية الشهر بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين وهو 50 جنبه شهريا بحد أقصى 4 أفراد على البطاقة وصرف سلع بقيمة 25 جنيه للفرد الخامس فأكثر بجانب أيضا صرف سلع فارق نقاط الخبز وهى السلع المجانية التى تصرف للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم .