شكرا لقرائتكم خبر عن دعواتكم.. خطة إعادة فتح المساجد أمام مجلس الوزراء الأسبوع المقبل "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه بناء على ما أعلنه ووجه به الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من دراسة وإعداد خطة إعادة العمل بدور العبادة بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وما لمسناه من وعي والتزام لدى المواطنين تجاه ما تم من إقامة صلاة التراويح وصلاة العيد بعدد من المساجد الكبرى، وسيتم عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا المقرر انعقادها بمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل. الفيديو التالى يرصد تفاصيل تلك الخطة والإجراءات المتبعة.

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