11 مستشفى جديداً بالإسكندرية لفحص حالات كورونا (قائمة كاملة)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالاسكندرية تخصيص 11 مستشفى جديد لفحص حالات الاشتباه بالاصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حال ظهور أعراض المرض.
وقال مصدر طبى مسؤول إن المستشفيات المخصصة للفحص هي:
مستشفى جمال عبدالناصر
مستشفى كرموز العام
مستشفى العامرية العام
مستشفى أبوقير التخصصى للتأمين الصحى في طوسون
مستشفى رأس التين العام
مستشفى الجمهورية العام
مستشفى جمال حمادة المركزى
مستشفى برج العرب المركزى
مستشفى صدر المعمورة
مستشفى صدر كوم الشقافة
مستشفى حميات الإسكندرية
وأوضح أن المستشفيات الـ11 تبدأ مهامها في فحص الحالات المشتبه بها في إطار تسلسل استراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية على أن تستقبل المرضى وتتبع تاريخهم المرضي، وفحصهم إكلينيكيا مع إجراء تحليل صورة الدم وأشعة الصدر، ومن ثم يتم تطبيق تعريف الحالة.
وتابع: «بحسب الخطة الجديدة لعمل هذة المستشفيات فإن المرضى الذين لا ينطبق عليهم تعريف الحالة يصرف لهم علاج للأعراض، ويغادرون المستشفى، أمّا من ينطبق عليهم تعريف الحالة، فسيُجرى لهم مسحة اختبار فيروس»كورونا«، ويتم إجراء تقييم مبدئي للحالات».
وأشار إلى أنه جرى تخصيص 3 مستشفيات لعزل المصابين بعضها منذ 6 مارس الماضى وهى مستشفيات العجمى النموذجى والمدين الشبابية في ابوقير ومدن جامعة الاسكندرية بسموحه .
وكشف أن الإسكندرية بها ٤١ مستشفي موزعه على ٩ جهات رسمية حيث يوجد ١٦ مستشفي تابعة لمديرية الشؤون الصحية و٣ للمؤسسة العلاجية و٤ لهيئة التأمين الصحي ومستشفى تابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ومستشفيتان تابعتان لامانة المراكز الطبية المتخصصة بديوان عام الوزارة ومستشفي تابعة لامانة الصحة النفسية بديوان عام وزارة الصحة و١٠ مستشفيات تابعة لجامعة الإسكندرية و٣ مستشفيات عسكرية ومستشفي تابعة لهيئة الشرطة.
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