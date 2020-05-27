شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 41 حالة جديدة من مصابي كورونا بـ«عزل جامعة الإسكندرية».. وحصيلة الشفاء 174 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد محمد إبراهيم رئيس الفريق الطبى لمستشفي مدن جامعة الإسكندرية المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في سموحه تعافي 41 حالة جديدة من مصابى الفيروس.

وأوضح «ابراهيم» لـ«المصرى اليوم»، الأربعاء، أنه تم السماح بالخروج للعزل المنزلي لـ7 حالات جديدة ليصبح اجمالي المرضى المتعافين والذين خرجوا للعزل المنزلي وتحسن اوضاعهم الصحية 174 حالة بواقع 97 حالة تعافى و77 حالة جرى تحويلها للعزل المنزلى كما تم تحويل 53 حالة للعزل الصحي.

واضاف انه بتشغيل مستشفي عزل جامعة الإسكندرية يصبح ثالث مستشفى عزل في المحافظة إلى جانب مستشفى العجمى المركزى والمدينة الشبابية في ابو قير شرق المدينة لافتاً إلى ان المستشفي الجديد يعمل بطاقة ٥٧٠ غرفة عزل مجهزة.

وقال ان مستشفي العزل في المدن الجامعية تضم 576 سرير، بواقع 140 بدار الضيافة و147 في مبنى الوافدين والتي ستدخل الخدمة خلال إسبوعين كما يجري حاليا تجهيز وتأهيل 5 مباني بالمدينة الجامعية بنات بسموحة لإستقبال الحالات.