شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر موعد لتلقى الأبحاث لطلبة الفرق النهائية بإدارة التربية العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى اليوم الأربعاء مهلة تقديم طلبة الفرق النهائية بجامعة الأزهر الأبحاث لإدارة التربية العسكرية، حيث أعلنت إدارة التربية العسكرية بجامعة الأزهر، عن إقامة دورات التربية العسكرية لطلبة الفرق النهائية فقط من جميع الكليات إلكترونيا، عن طريق تقديم بحث من 30 درجة - وامتحان إلكتروني من 70 درجة.

ووضعت الإدارة شروط تقديم البحث وهى: 1- تقديم بحث (30) درجة 2- امتحان إلكترونى (70) درجة ،أما الطلبة المسموح لهم بحضور الدورة الطلبة المقيدين مسبقا بدورات ( الفرق النهائية فقط ) (3-21 ودوره 4-4-2020) القاهرة –أسيوط –طنطا وباقى الدورات سيتم الإعلان عنها على صفحة الجامعة وتوقيت انعقادها يتم متابعة الصفحة الرسمية بجامعة الأزهر .



شروط البحث : - * يتم كتابة البحث بصيغة ورد خط 16 غير مسموح بترك أكثر من ( 4 ) أسطر فارغة بالصفحة عدد الصفحات (10) صفحة باستثناء الصفحة الأولى يتم تسجيل بها الاسم –الرقم القومى –الكلية –الفرقة – مكان الانعقاد (القاهرة –قبلى –بحرى ) –رقم التليفون .

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ويتم تقسيم البحث إلى (2) فصل، فصل (3) أقسام ثم التوصيات والمقترحات ثم الخاتمة .

و يتم توزيع الأبحاث طبقا للاتى :- - دور الدولة والأجهزة المعنية لمجابهة فيروس كورونا ( طب بشرى – صيدلى – اسنان ). - تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى والمصرى ( تجارة- هندسة زراعية – علوم ). - دور المجتمع المدنى فى مجابهة في فيروس كورونا ( أصول دين – دعوة إسلامية – دراسات إسلامية ). - الأثر السلبي للشائعات خلال إدارة الأزمة واسلوب مجابهتها ( زراعة – لغة عربية – قرآن كريم – إعلام ). - المخدرات وتأثيرها السلبي على الشباب واسلوب الوقاية منها ( تربية – تربية رياضية – شريعة وقانون ). - حروب الجيل الرابع شبكة الانترنت ومخاطر مواقع التواصل الاجتماعى ( هندسة - لغات وترجمة ).

يتم تسليم الابحاث على الايميلات الاتية :- القاهرة

القاهرة - [email protected]

طنطا - [email protected]

اسيوط - [email protected]