شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تطوير طريق بنها ـ المنصورة نهاية يونيو بتكلفة 1.317 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة الطرق والكبارى أنه من المخطط الانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق بنها / المنصورة بطول 73 كم بالكامل نهاية يونيو المقبل، بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.317 مليار جنيه، مضيفة أن المشروع يشمل إنشاء 5 كبارى رئيسية فى مناطق التقاطعات المرورية لتخفيف التكدسات المرورية بطول الطريق، والمساهمة فى تحقيق سيولة مرورية كبيرة وسهولة تنقل الأفراد والمركبات وتقليل زمن الرحلة من بنها إلى المنصورة.
وأضافت هيئة الطرق والكبارى أن مشروع تطوير الطريق يشمل أيضا تطوير البر الشرقى من الرياح التوفيقى فى المسافة من بنها حتى المنشأة الكبرى حدود محافظة القليوبية بطول 20 كم، ليكون اتجاه المرور من القاهرة إلى المنصورة بواقع 3 حارات، ويكون اتجاه البر الغربى من الرياح التوفيقى للاتجاه القادم من المنصورة للقاهرة 4 حارات.
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