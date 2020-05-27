شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى : إحالة 173 مخالفة تعدى على المجارى المائية إلى النيابة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أنه تم إحالة 173 محضر مخالفة بالتعدي على الترع فى محافظة دمياط إلى النيابة بدائرة محافظه دمياط، وذلك استمراراً لمجهودات الوزارة للتصدى لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية التابعة و نهر النيل وتحصيل مستحقات الدولة .

وأضاف عبد العاطى، أنه تلقى تقريرا من الادارة المركزية للموارد المائية بمحافظة دمياط حول أعمال الازالات التى تتم حيث أكد أن الأهالى أقبلوا على سداد قيمة المخالفات التى تم تنفيذها خلال الفترة الاخيرة، وتم تحصيل 94 ألف جنيه من المخالفين منهم 17 ألف جنيه من 55 قرار فى كفر سعد، و71 ألف جنيه ل 46 برار فى مركز دمياط، و 6 آلاف جنيه مقابل 52 قرار فى فارسكور.

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وشدد وزير الرى على أنه سيتم استئناف أعمال التحصيل عقب إجازه عيد الفطر، و لن يتم التهاون فى مواجهة أى تعديات على كافة المجارى المائية لما لها من تأثير على التصرفات وتوفير الاحتياجات المائية الامر الذي يؤدي الي حدوث اختناقات وازدحامات مائية .

الجدير بالذكر أن تلك الاجراءات تأتى فى إطار تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 941 لسنة 2020، بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومن ضمنها التعدى على ممتلكات وأصول الدولة .