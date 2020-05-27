شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس: فرع العبور هو حلمنا الكبير لتأسيس واحة تكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، أن جامعة عريقة وتستحق مننا الكثير وكل يوم نناقش مشاريع وأحلام وطموحات لا تنتهى ونستحق أن نكون من أفضل 100 جامعة على مستوى العالم ونحن نسير على الطريق السليم ونواجه كافة التحديات .

وأضاف رئيس جامعة عين شمس، لليوم السابع: "المشروع الذى أحلم به لجامعة عين شمس هو مشروع جامعة عين شمس فرع العبور فهذا بمثابة الحلم الكبير وهو عبارة عن واحة تكنولوجيا على مساحة 30 فدان تضاهى أفضل وأكثر واحات التكنولوجيا المتقدمة في العالم، فلدينا أرض على مساحة 150 فدان".

وتابع رئيس جامعة عين شمس قائلا:" الـ 120 فدان المتبقية سيتم تخصيصها للبرامج المتميزة والبرامج البينية لكافة القطاعات كالقطاع الإنسانى والعلوم الصحية والهندسة من خلال برامج بينية وساعات معتمدة، بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك ضمن المشروع كلية طب أخرى جديدة بجوار مستشفى العبور على مساحة 14 فدان ، ونحن خططنا لتلك المشاريع وننتهى من اللمسات الأخيرة خلال الفترة المقبلة".