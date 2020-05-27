"الري": إحالة ١٧٣ محضر تعد على المجارى المائية إلى النيابة العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إنه تم إحالة ١٧٣ محضر مخالفه بالتعدي على الترع في محافظة دمياط إلى النيابة العسكرية بدائرة محافظه دمياط، وذلك استمرارًا لمجهودات الوزارة للتصدي لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية التابعة و نهر النيل وتحصيل مستحقات الدولة .

وأضاف وزير الري في بيان اليوم الأربعاء، أنه تلقى تقريرًا من الادارة المركزية للموارد المائية بمحافظة حول أعمال الإزالات التي تتم حيث أكد أن الأهالي أقبلوا على سداد قيمة المخالفات التي تم تنفيذها خلال الفترة الاخيرة، وتم تحصيل 94 ألف جنيه من المخالفين منهم 17 ألف جنيه من 55 قرار في كفر سعد، و71 ألف جنيه لـ46 قرار في مركز دمياط، و6 آلاف جنيه مقابل 52 قرار في فارسكور.

وشدد وزير الري على أنه سيتم استئناف اعمال التحصيل عقب إجازه عيد الفطر، ولن يتم التهاون في مواجهه أي تعديات على كافة المجاري المائية لما لهما من تأثير على إمرار التصرفات وتوفير الاحتياجات المائية الامر الذي يؤدي الي حدوث اختناقات وازدحامات مائية وغرق لتلك التعديات المخالفه اثناء امرار الاحتياجات المائيه المطلوبة.

يذكر أن تلك الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ الدكتور رئيس الوزراء رقم 941 لسنة 2020، بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومن ضمنها التعدي على ممتلكات وأصول الدولة.