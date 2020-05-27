أخبار مصر | وزير الري يوجه بإحالة 173 محضرا بالتعدي على الترع للنيابة العسكرية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير الري يوجه بإحالة 173 محضرا بالتعدي على الترع للنيابة العسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، بإحالة ١٧٣ محضر مخالفة بالتعدي على الترع في محافظة دمياط إلى النيابة العسكرية، وذلك استمرارًا لجهد الوزارة للتصدى لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية التابعة ونهر النيل وتحصيل مستحقات الدولة.

وأكد عبد العاطي في بيان صحفي صباح الأربعاء، أنه تلقى تقرير من الإدارة المركزية للموارد المائية بدمياط حول أعمال الازالات التى تتم حيث أكد أن الأهالى أقبلوا على إزالة المخالفات التى قاموا بتنفيذها خلال الفترة الاخيرة، وتجدر الاشارة إلى ان تلك المخالفات تشمل 55 قرارا في كفر سعد، و٦٦ قرارا في مركز دمياط، و52 قرارا في فارسكور، لافتا إلى أنه يتم ازالة التعديات والمخالفات سواء من جانب المخالفين بعد المصالحة أو من جانب أجهزة الوزارة على حساب المخالفين.

وأكد وزير الرى على أنه سيتم استئناف أعمال التحصيل عقب اجازه عيد الفطر، ولن يتم التهاون في مواجهة أي تعديات على جميع المجارى المائية لما لهما من تأثير على امرار التصرفات وتوفير الاحتياجات المائية الامر الذي يؤدي إلى حدوث اختناقات وازدحامات مائية وغرق لتلك التعديات المخالفه أثناء امرار الاحتياجات المائيه المطلوبة.