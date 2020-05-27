أخبار مصر | وزير الري يوجه بإحالة 173 محضرا بالتعدي على الترع للنيابة العسكرية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير الري يوجه بإحالة 173 محضرا بالتعدي على الترع للنيابة العسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، بإحالة ١٧٣ محضر مخالفة بالتعدي على الترع في محافظة دمياط إلى النيابة العسكرية، وذلك استمرارًا لجهد الوزارة للتصدى لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية التابعة ونهر النيل وتحصيل مستحقات الدولة.
وأكد عبد العاطي في بيان صحفي صباح الأربعاء، أنه تلقى تقرير من الإدارة المركزية للموارد المائية بدمياط حول أعمال الازالات التى تتم حيث أكد أن الأهالى أقبلوا على إزالة المخالفات التى قاموا بتنفيذها خلال الفترة الاخيرة، وتجدر الاشارة إلى ان تلك المخالفات تشمل 55 قرارا في كفر سعد، و٦٦ قرارا في مركز دمياط، و52 قرارا في فارسكور، لافتا إلى أنه يتم ازالة التعديات والمخالفات سواء من جانب المخالفين بعد المصالحة أو من جانب أجهزة الوزارة على حساب المخالفين.
وأكد وزير الرى على أنه سيتم استئناف أعمال التحصيل عقب اجازه عيد الفطر، ولن يتم التهاون في مواجهة أي تعديات على جميع المجارى المائية لما لهما من تأثير على امرار التصرفات وتوفير الاحتياجات المائية الامر الذي يؤدي إلى حدوث اختناقات وازدحامات مائية وغرق لتلك التعديات المخالفه أثناء امرار الاحتياجات المائيه المطلوبة.
جدير بالذكر أن تلك الإجراءات تأتى في إطار تنفيذ قرار الدكتور رئيس الوزراء رقم 941 لسنة 2020، بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومن ضمنها التعدى على ممتلكات وأصول الدولة.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الثلاثاء، عن خروج 127 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5606 حالات، من ضمنهم الـ 5027 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 18756 حالة من ضمنهم 5027 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و797 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.