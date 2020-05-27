شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الحجر الصحي بمرسي علم لـ ٢٩٨ راكب من العائدين من السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت، اليوم الأربعاء، فترة الحجر الصحي لنحو ٢٩٨ راكب من المصريين العائدين من السعودية والذين وصلوا علي متن رحلة طيران، وذلك بعد التأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا وقضاء فترة أسبوع في الحجر الصحي بعدد من فنادق مرسي علم.

وقام فريق طبى من الحجر الصحى برئاسة الدكتور إسماعيل خلف، مدير الحجري الصحي بالبحر الأحمر بتوقيع الكشف الطبي على الركاب المصريين وطاقم الطائرة العائدين وثبت خلوهم من أي إصابات بكورونا وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا وثبت خلوهم من الفيروس ومن المقرر تخصيص رحلة طيران لنقلهم من مرسي علم للقاهرة.

وخصصت صحة البحر الأحمر فريق طبى مجهز مدرب لمتابعة الحالة الصحية للمصريين في الفنادق والقيام بإجراءات الفحص الطبي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساءا والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة لإقامة تحت إشراف طبي كامل وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا.