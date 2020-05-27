"الكهرباء": نتوقع إصدار إذن قبول إنشاء محطة الضبعة النووية خلال أسبوعين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه من المتوقع إصدار إذن قبول الإنشاء الخاص بمشروع المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات خلال الأسبوعين القادمين من قبل هيئة الرقابة النووية و الإشعاعية ليتم البدء فى وضع القواعد الخراسنية للمفاعلات.
و أضاف المصدر لـ"الخليج 365" ، أن العمل داخل الموقع الضبعة يتم وفقا للجدول الزمنى ، لافتاً إلى أن الخبراء الروس موجودين بالمحطة النووية بالضبعة و لم يغادروا مصر بسبب فيروس كورونا.
و قال المصدر: الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية و مدير مشروع الضبعة يعقدون اجتماعات دورية بشكل أسبوعى من خلال الفيديو كونفرنس.
الجدير بالذكر أن محطة الضبعة هي المحطة النووية الأولى من نوعها في مصر والتي سيتم بناؤها في مدينة الضبعة في محافظة مطروح على شواطئ البحر المتوسط، على بعد حوالي 130 كم شمال غرب القاهرة. وتضم محطة الطاقة النووية 4 وحدات طاقة بسعة 1.2 جيجاوات لكل منها، مُثبته مع مفاعلات 3+ VVER (مفاعلات الطاقة التي يتم تبريدها بالماء). ويتم تنفيذ بناء محطة الطاقة النووية وفقًا للاتفاقية المشتركة التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017.
و كانت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات انتهت من الحصول على العديد من الموافقات البيئية و الخاصة بالبنية التحتية و غيرها من الموافقات، علاوة على الإنتهاء من السور الشبكى المحيط بالمحطة النووية ، ومن المنتظر الحصول على إذن بدء الإنشاء من هيئة الرقابة النووية و الإشعاعية.
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