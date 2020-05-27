شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالاً بـ«سلبية» المسحات.. صور جماعية للفوج الثانى بـ«عزل دمنهور» قبل الرحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل الفوج الأول الطاقم الطبى لمركز التعليم المدنى بدمنهور المخصص للعزل الصحى، بظهور نتائج المسحات الخاصة بهم وجاءت جميعها سلبية، قبل مغادرتهم المركز إلى العزل المنزلى لمدة 14 يومًا.

وحرص الطاقم الطبى المكون من 3 أطباء و2 من الصيادلة و12 من طاقم التمريض و2 فنيين معمل وأشعة و2 أخصائي الإحصاء، على التقاط صور «سيلفى» والصور الجماعية التذكارية معًا قبل مغادرة المركز، كما حرصوا على نشر الصور الخاصة بهم عبر صفحاتهم على موقع «فيس بوك»، وعبروا عن سعادتهم بانتهاء مهمتهم، وإن كان يتوجب عليهم العزل بعدها قبل الاختلاط بأسرهم.

وحرصوا أيضًا قبل المغادرة على التقاط الصور التذكارية مع الدكتور محمد شاهين، المدير الفنى للمركز، والذى بدأ العمل به أول شهر مايو الجارى واستقبل حوالى 168 حالة منذ بدء تشغيله، وشفيت منهم 76 حالة وخرجت 11 حالة بناء على طلبها وفق شروط وزارة الصحة.

صور جماعية للفوج الثانى بـ«عزل دمنهور» قبل الرحيل

صور جماعية للفوج الثانى بـ«عزل دمنهور» قبل الرحيل

صور جماعية للفوج الثانى بـ«عزل دمنهور» قبل الرحيل

صور جماعية للفوج الثانى بـ«عزل دمنهور» قبل الرحيل

صور جماعية للفوج الثانى بـ«عزل دمنهور» قبل الرحيل