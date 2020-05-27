شكرا لقرائتكم خبر عن فودة: احتساب فترة العزل المنزلي للموظفين العائدين من عطلة العيد أيام عمل رسمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الثلاثاء، احتساب أيام العزل المنزلي للموظفين العائدين من إجازة عيد الفطر المبارك، أيام عمل رسمية وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لتنظيم عودة العاملين والموظفين للمحافظة بعد مخاوف من انتقال العدوى لهم من محافظاتهم.

وكلف فودة رؤساء مدينتي رأس سدر ونويبع بتخصيص ثلاثة موظفين يعملون علي مدار الساعة لتسجيل بيانات الموظفين العائدين لمتابعتهم بالتنسيق مع جهات عملهم

وكذلك تكليف مديرية الصحة بمتابعة كافة الحالات التي تحت العزل بتقرير يومي.

وشدد المحافظ علي ارتداء المواطنين لكمامة الوجه طوال الوقت.

جاء ذلك خلال بيان رسمي اصدره محافظ جنوب سيناء لتنظيم عودة العاملين والحد من انتشار فيروس كورونا.