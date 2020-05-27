شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» تطالب «الصحة» بسرعة إجراء مسحات للفرق الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت نقابة الأطباء أن الإجراءات التى أعلنت عنها وزيرة الصحة، أمس الأول، بشأن حماية الأطقم الطبية إيجابية وجيدة، ولكن الأهم هو اتخاذ إجراءات حقيقية على أرض الواقع حتى لا يكون الكلام مجرد «حبر على ورق»، فيما دعت النقابة لسرعة توفير أماكن لأعضاء الفريق الطبى المصابين وسرعة إجراء مسحات لهم مع توفير الواقيات الشخصية لهم.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن ما نريده هو تطبيق ما ذكرته وزيرة الصحة على أرض الواقع بحيث تُجرى مسحات فورية لأى طبيب مخالط لحالة إيجابية، وأى طبيب يثبت أنه إيجابى يتوفر له مكان فى مستشفى فورا من دون مهاترات لا داعى لها، وهو المطلوب على وجه السرعة. وأضاف الطاهر لـ«المصرى اليوم» أن الشىء الآخر هو التأكيد على جميع مديرى المستشفيات بإتاحة صرف جميع الواقيات الشخصية الكاملة على مدار 24 ساعة، فضلا عن ضرورة تدريب الفرق الطبية على المطلوب منهم، وتحديدا فى المستشفيات الجديدة التى تم ضمها لمستشفيات الفرز، مع ضرورة وجود مسارات بداخل هذه المستشفيات تفصل بين المشتبه بهم والمرضى العاديين، فلابد من عمل أماكن منفصلة ومسارات منفصلة بين المناطق النظيفة والمشتبه بتلوثها وهى أمور أساسية.

وأكد أن إعلان الوزيرة عن توفير مخزون كاف من المستلزمات الوقائية بالمستشفيات، شىء جيد للغاية، لكنه ليس بالتصريحات فنتمنى أن يتم تنفيذه على أرض الواقع.