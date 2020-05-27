مطار مرسى علم يستقبل رحلة طيران قادمة من باريس على متنها 136 مصريا عالقا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغردقة - (أ ش أ):

استقبل مطار مرسى علم، اليوم الأربعاء، رحلة طيران قادمة من مطار باريس وعلى متنهما 136 راكبا مصريا عالقا، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج.

صرح بذلك مصدر مسئول بمطار مرسى علم، موضحا أن فريق الحجر الصحي بالمطار قام باستقبال ركاب الرحلة وتوقيع الكشف الطبي عليهم وقياس درجات الحرارة وإجراء عمليات التطهير والتعقيم لحقائب وأمتعة الركاب ونقلهم في مجموعات بحافلات مجهزة ومعقمة إلى فندق الإقامة بمدينة مرسى علم لقضاء فترة الحجر الصحي في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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