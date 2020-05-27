حدث ليلاً| الأوقاف تنفي تحديد موعد فتح المساجد ولقاح جديد ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الأوقاف: لم نحدد موعد فتح المساجد.. والأمر في يد مجلس الوزراء

أكدت وزارة الأوقاف أنها لم تدل بأي معلومات حول تحديد موعد عودة العمل بالمساجد سواء الجمع أو الجماعات، وأن الأمر برمته سيكون قيد الدراسة والمناقشة في لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، الأسبوع المقبل.

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محافظ البحر الأحمر: 23 فندقًا استقبلت الزائرين في العيد

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن جميع فنادق مدينة الغردقة، التزمت بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن المحافظة عادت للحياة بشكل تدريجي، عبر بوابة مدينة الغردقة.

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وائل الإبراشي: نسبة التزام المصريين بالإجراءات الطبية لمواجهة كورونا كبيرة

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن هناك نسبة كبيرة من الالتزام من قبل المواطنين تجاه الإجراءات الطبية والاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.

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رئيس مركز الدلنجات يكشف تفاصيل هروب مصاب بالكورونا من العزل

كشف كامل على غطاس، رئيس مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، تفاصيل هروب مواطنًا من مستشفى كفر الدوار بعدما تبين إصابته بفيروس كورونا.

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سلبية العينة الثانية لمحافظ الدقهلية وزوجته وإعلان تعافيهما من كورونا

أعلن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، مساء اليوم الثلاثاء، سلبية عينة التحاليل التي أجريت له ولزوجته للمرة الثانية، معلناً تعافيهما من فيروس كورونا المستجد.

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الحكومة تكشف حقيقة منشور يدعو مصابي كورونا لعدم التوجه للمستشفيات

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إن المنشور المتداول بشأن تحذير وزارة الصحة المصرية المواطنين وطلبها عدم التوجه للمستشفيات في حال شعورهم بأعراض الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا، أمر غير صحيح على الإطلاق.

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كورونا في الوطن العربي: دولة تتجاوز الـ76 ألف إصابة.. و3 دول لم تسجل حالات

وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد - 19" بالوطن العربي إلى 247 ألفا و315 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 3099 حالة.

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بارقة أمل.. باحثون بريطانيون يطورون بخاخًا لعلاج الحالات المبكرة من كورونا

يعكف العلماء والباحثين على الأبحاث والدراسات العلمية لفهم سلوك فيروس كورونا المستجد والبحث عن علاج وتطوير لقاح مضاد له، والانتصار في الحرب على كورونا.

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يطاليا تدرس تخفيف قيود التنقل بين أقاليمها

أعلنت وزيرة البنية التحتية والنقل الإيطالية باولا دي ميكيلي، أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري تقييم رفع قيود التنقل بين أقاليم البلاد، حسبما أفادت روسيا اليوم.

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ترامب: تويتر تتدخل في انتخابات الرئاسة

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي بأنها تتدخل في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، من خلال تشكيكها في مصداقية اثنتين من تغريداته.

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إيران: حان وقت التصدي لسياسة العنف وشن الحروب الأمريكية

دعت وزارة الخارجية الإيرانية إلى التصدي لما وصفته بسياسة العنف وشن الحروب، التي تخوضها الولايات المتحدة عبر العالم، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

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ترامب: سنتخذ إجراءات تجاه الصين ردًا على أزمة هونج كونج

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يستعد لاتخاذ إجراءات تجاه الصين ردا على خطواتها بشأن هونج كونج، دون أن يكشف عن أي تفاصيل بخصوص الإجراءات، حسبما ذكرت رويترز.

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بريطانيا تعلن استخدام "رمديسيفير" في علاج بعض مرضى كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، الثلاثاء، إنها ستستخدم عقار رمديسيفير المضاد للفيروسات في علاج بعض مرضى كوفيد-19، الذين من المرجح أن يستفيدوا منه، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز عربية.

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