خاص| ننشر أهم اللوحات المشاركة في مبادرة "الفن للخير" لدعم صندوق "تحيا مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - حصل الخليج 365 على صور لأهم اللوحات المشاركة في مباردة "الفن للخير"، التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وينظمها قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، بهدف دعم صندوق "تحيا مصر"، من خلال تبرع أكثر من 100 فنان تشكيلي بقيمة إبداعاتهم وتخصيصها بالكامل للمستشفيات الحكومية للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد وتداعياته.

وقالت وزيرة الثقافة، إن مبادرة الفن للخير أحد النماذج المضيئة التي تبرز اصطفاف أبناء الوطن في مواجهة التحديات.

وأشارت إلى أن تضافر جهود كافة الأفراد والمؤسسات الرسمية والمدنية يعكس الصورة الحقيقية لأصالة شعب مصر.

ووجهت التحية للمشاركين في المبادرة لشعورهم بالمسئولية تجاه المجتمع ورغبتهم في مؤازرته.

يشار إلى أن مبادرة "الفن للخير"، أطلق فكرتها التشكيلي والمخرج السينمائي وحيد مخيمر على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتبنتها وزير الثقافة حيث وجهت قطاع الفنون التشكيلية بوضع آليات التنفيذ والأطر التنظيمية لها وحظيت بقبول واستجابة عدد كبير من التشكيليين من مختلف الأجيال والذين أعلنوا مشاركتهم متبرعين بكامل قيمة أعمالهم الإبداعية لصالح هدف المبادرة وتم إنشاء صفحة للمبادرة على فيسبوك للتواصل وعرض الأعمال والرد على أية أستفسارات.