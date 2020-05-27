أخبار مصر | لخرقهم حظر التجوال.. ضبط 10 مركبات توك توك بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر لخرقهم حظر التجوال.. ضبط 10 مركبات توك توك بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن حي العمرانية، اليوم الأربعاء، بالاشتراك مع قسم شرطة العمرانية، من ضبط العديد من مركبات التوك توك التي خالفت قرار الحظر الذي أقرته الدولة من بعد الساعة الخامسة مساءً، خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وقامت الأجهزة التنفيذة للحي بالتعاون مع أفراد الشرطة، بمصادرة عدد 10 مركبات التوك توك ودراجة نارية، وتم إيداعها بمخازن إشغالات الحي، وذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرار حظر التجوال.

"اللعب وقت الحظر".. غلق وتشميع ملعب خماسي بالعمرانية

وأغلقت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، الإثنين، ملعب خماسي لكرة القدم، بمنطقة الكونيسة التابع لحي العمرانية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من التجمات لمنع تفشي فيروس كورونا.

وسأل مسئولي الحي، عن مالك الأرض ولم يجب أحد، فقال: "لو مقولتوش حاجزين من مين محدش هيخرج من الأرض، وهاخد البطاقة الشخصية منكم".

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وأغلق الحي الملعب وصادر جميع محتوياته، واتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحبة لمخالفة قرار الحظر.

"الجيزة" تعزل كل أعضاء مكتب نائب المحافظ بسبب كورونا

وأعلنت محافظة الجيزة، إصابة أحد العاملين بمكتب نائب المحافظ، هند عبدالحليم، بفيروس كورونا، منذ أن بدأت تظهر عليه الأعراض وهو في إجازة من العمل حتى تم التأكد من إيجابية إصابته.

وأصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة تعليمات بالعزل المنزلي لكل أعضاء مكتب نائب المحافظ المخالطين للمصاب، وذلك لمدة 14 يومًا، كإجراء احترازي، بناء على التعليمات الوقائية من مديرية الصحة بالجيزة، لحين التأكد من سلامتهم من أي إصابة بالفيروس.

وأكدت المحافظة على سلامة نائب المحافظ، الأستاذة هند عبدالحليم من أي إصابة مع التزام الجميع بالعزل المنزلي كإجراء وقائي حفاظا على سلامتهم.

وفي نفس الإطار شنت محافظة الجيزة حملات تطهير وتعقيم للمكاتب والأدوار المختلفة بديوان عام المحافظة وذلك من خلال فريق التعقيم بالديوان ومديرية الصحة حفاظا على سلامة المواطنين.