أخبار مصر | نائب محافظ الجيزة يقود حملة لتطهير وتشميع محال خالفت قرار الحظر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نائب محافظ الجيزة يقود حملة لتطهير وتشميع محال خالفت قرار الحظر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد المهندس إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ويرافقه خالد السيد نائب رئيس مركز ومدينة أوسيم، قرية بشتيل لمتابعه تنفيذ التطبيق الشامل لكافه الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت جولة نائب المحافظ، عن غلق وتشميع عدد ٤ محلات تجارية عباره عن محلات كوافير وسايبر ومنظفات وكاوتش سيارات لمخالفتهم قرار الحظر، وتم رفع جميع الإشغالات المخالفة لخط التنظيم بشوارع مسجد الرحمن والمدينة المنورة والثورة وميدان محمد مبروك وعنتر محمد وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قاد نائب المحافظ حمله تطهير وتعقيم لشوارع مجمع المدارس والحرية والأوقاف ومحمد مبروك وموقف بشتيل وإبراهيم جوهر و٦ متر والجمعية الزراعية والمزرعه ومحمد حسين ومسجد الرحمن ومتفرعاته كما تابع نائب المحافظ حالة النظافه العامة بنطاق القرية.

من ناحية أخرى قاد نائب المحافظ حملة أشغالات أخري بمزلقان قرية برطس وعلى طريق طراد النيل بنطاق قرية سقيل بمركز ومدينة أوسيم لرفع أشغالات المحلات التجارية والباعه الجائلين المخالفه لخط التنظيم.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمتابعه تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بغلق كافه الحدائق والمنتزهات والمراسي والمعديات النيلية وأماكن الترفيه والمحال التجارية والمقاهي ومنع تجمعات المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك كإجراء احترازي ووقائي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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"الجيزة" تعزل كل أعضاء مكتب نائب المحافظ بسبب كورونا

أعلنت محافظة الجيزة، إصابة أحد العاملين بمكتب نائب المحافظ، هند عبدالحليم، بفيروس كورونا، منذ أن بدأت تظهر عليه الأعراض وهو في إجازة من العمل حتى تم التأكد من إيجابية إصابته.

وأصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة تعليمات بالعزل المنزلي لكل أعضاء مكتب نائب المحافظ المخالطين للمصاب، وذلك لمدة 14 يومًا، كإجراء احترازي، بناء على التعليمات الوقائية من مديرية الصحة بالجيزة، لحين التأكد من سلامتهم من أي إصابة بالفيروس.

وأكدت المحافظة على سلامة نائب المحافظ، الأستاذة هند عبدالحليم من أي إصابة مع التزام الجميع بالعزل المنزلي كإجراء وقائي حفاظا على سلامتهم.

وفي نفس الإطار شنت محافظة الجيزة حملات تطهير وتعقيم للمكاتب والأدوار المختلفة بديوان عام المحافظة وذلك من خلال فريق التعقيم بالديوان ومديرية الصحة حفاظا على سلامة المواطنين.