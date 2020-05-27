مصر | بسبب خلافات عائلية.. مقتل عامل على يد نجل عمه بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بسبب خلافات عائلية.. مقتل عامل على يد نجل عمه بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي عامل مصرعه، على يد نجل عمه بطلق ناري، بسبب خلافات عائلية بينهما.

وتبلغ لمباحث قسم شرطة التبين، بلاغا من الأهالي، مفاده مقتل شخص، وبالانتقال والفحص عثر على جثة عامل يدعي "م.ع"، ويبلغ من العمر 36 سنة مصابا بطلق ناري، وتوفي متأثرا بإصابته.

وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عمه ويدعى "بدر"، وقتله بسبب خلافات عائلية.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

ضبط عنصر إجرامي بالقليوبية

وفي سياق آخر نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقليوبية وبحوزته 2،250 كيلو جرام لمخدر الهيروين بقصد الاتجار.

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وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" محكوم عليه بالسجن المؤبد – مقيم بمحافظة القليوبية) تخصص فى الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائه بنطاق دائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، أمكن ضبطه حال قيادته سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة العبور وبحيازته (7 إسطوانات لمخدر الهيروين – 100 لفافة مختلفة الأحجام لذات المخدر وزنت 2،250 كيلو جرام– 50 جرام لمخدر الأفيون – فرد محلي الصنع – مبلغ مالي قدره 30 ألف جنيه – 2 هاتف محمول - ميزان)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (350 ألف جنيه) وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

ضبط مسجل خطر لقيامه بتصنيع كمية من مخدر الإستروكس بالقاهرة

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط مسجل خطر لقيامه بتصنيع كمية كبيرة من مخدر الإستروكس بقصد الترويج والإتجار.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر قيام ("مسجل خطر"- مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدرة بقصد الإتجار بها متخذًا من شقة مُستأجرة بدائرة القسم مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده داخل الشقة المُشار إليها، وعُثر بداخلها على (كمية من مخدر الإستروكس "وزنت 1 كيلو جرام" - كمية من البودر المخدر "وزنت 500 جرام" - 2 عبوة "كبيرة الحجم" تحويان تبغ سجائر - 2 عبوة مبيد حشرى - كمية من الأكياس البلاستيكية " مُعدة للتعبة" - مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدر والاتجار بها، وأقر بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته الغير مشروعة، جرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.