شكرا لقرائتكم خبر عن لمزارعى الفول.. كيف تحصل على موافقة شهادة تصديرية؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر لـ"الخليج 365" عددا من الإجراءات والضوابط والشروط التنفيذية المعتمدة من قبل الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، بشأن المنظومة الجديدة فى إنتاج وفحص وتخزين وإعداد الفول السودانى للتصدير للدول الأوروبية، وكيفية الحصول على موافقات التصدير.

-مرحلة ما قبل الحصاد يتم زراعة الفول السودانى فى دورة ثلاثية لتجنب أضرار المسببات المرضية المتوطنة فى التربة ،متابعة المحصول أثناء مرحلة النمو الخضرى ومقاومة الأمراض خاصة التى لها علاقة بتكوين السموم النباتية التى تفرز مادة الأفلاتكوسين.

-مقاومة الآفات التى تصيب المجموع الخضرى مثل دودة ورق القطن والنيماتودا الحفار،مع إجراء عملية التصويم للنباتات لمدة لا تقل عن أسبوع لإتمام جفاف عرش الفول ويوقف الرى تماما خلال هذه الفترة وحتى التقليع لتلافى ارتفاع نسبة الرطوبة فى الثمار.

-اشتراطات ما بعد الحصاد وفصل الثمار عن العرش، فيتم التجفيف على سطح جاف، مع التقليب يوميا أثناء النهار ثم التغطية بقماش ليلا، تتم عمليات الغربلة والفرز الأولية فى أماكن التجفيف لاستبعاد الثمار الفارغة والتالفة قبل التعبئة والنقل إلى محطات التعبئة أو التخزين فى مخازن مطابقة.

-الاشتراطات المتعلقة بمرحلة إعداد الرسالة للتصدير، تتم التعبئة فى أجولة جديدة تسمح بالتهوية ، ووضع الرسالة على هيئة لوطات تحت إشراف لجنة من الحجر الزراعى بمحطة التعبئة والفرز، وذلك قبل سحب عينات تحليل مادة الافلاتوكسين.

-يتحمل المصدر مسؤولية تدوين كافة البيانات الخاصة بهذه الرسالة، ومنها جهة الإنتاج واسم المصدر والصنف وتاريخ الزراعة ومصدر التقاوى ووزن الرسالة ونوع العبوة وعدد اللوطات وأرقامها ونسبة الرطوبة فى الحقل والعينة وأسماء أعضاء لجنة التفتيش ،مع وضع بيانات تفصيلية على العبوة تشمل اسم الشركة المصدرة والصنف والدرجة وميناء الشحن وتاريخه والرقم الكودى والشركة المستوردة.

-عدم السماح بالتصدير إن لم تتضمن الرسالة المصدرة إلى الخارج من الفول السودانى جميع البيانات السابقة والتي يتم مراجعتها من الحجر الزراعى والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، للمواصفات الفنية المعتمدة من الحجر الزراعي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

Advertisements

-وفقا للمنظومة اشتراطات التخزين للفول السودانى للتصدير، تتمثل فى أن تكون المخازن ذات أرضيات مبلطة جيدة التهوية تتراوح درجة حرارتها ما بين 10 -15 درجة مئوية لضمان سلامة المنتج أثناء التخزين ، وأن يتم التخزين علي "بالتات" خشبية لمنع تسرب الرطوبة الأرضية إلى الأجولة مع مراعاة عدم تجاوز عدد الأجولة رأسيا وأفقيا 8 أجولة للرصة الواحد.

-وضع الأجولة بشكل متعامد لضمان التهوية، على أن تخضع أماكن التخزين للتفتيش الدوري من مفتشي الحجر الزراعي لمتابعة درجات الحرارة والتهوية داخل المخازن وقياس نسبة الرطوبة بالرسائل المخزن وتسجيل أي تغيرات عليها ويمكن أن تغير من صفات المنتج.

-يتم نزول الشحنة للأسواق المحلية تحت لإشراف الحجر الزراعي، وفي حالة تعديها للحدود المصرية وهي حدود "الكودكس"، توجه الشحنة إلي عمليات التصنيع ويتم النقل والتصنيع تحت إشراف الحجر الزراعى، ولا يسمح بتحزئة الشحنة بعد صدور شهادة التحليل وإعطاء شهادة الصحة النباتية من الحجر الزراعي، وتعطي الشهادة.

-بالنسبة لطرق سحب عينات محصول الفول السودانى للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبى، بالنسبة للوطات التى تزن أقل من 20 طنا سحب عينات من أماكن متفرقة من خلال اللوط ويفضل الأماكن التى ترتفع فيها درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، وألا يقل وزن العينة عن 300 جرام، والوزن الكلي عن 30 كجم.

-تقسم العينة المتجمعة إلى 3 أجزاء بحيث لا يقل وزن الجزء الواحد عن 10 كجم، وترسل الثلاثة أجزاء إلى المعمل للتحليل، ويتم تطبيق نفس القواعد مع تقسيمها إلى نفس المجموعات فيما يتعلق باللوطات الأكبر من 20 طنا حتى 500 طنا، وتظل الرسالة المعدة للتصدير من الفول السودانى تحت إشراف الحجر الزراعي حتي وصول نتيجة تحليل معمل متبقيات المبيدات، وحتي وضعها في الحاويات وغلقها، الأخيرة عن الكميات المصدرة بعد صدور نتيجة تحليل الافلاتوكسين من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والناصر الثقيلة في الأغذية.

-وتشمل إجراءات منظومة تصدير الفول السودانى أن يتم الشحن في رسائل جيدة التهوية وتحت إشراف مفتشي الحجر الزراعي، ويفضل الشحن في برادات مع مراعاة معاينة البراد قبل الشحن، وتحديد مدة الصلاحية وبالنسبة للرسائل الكبيرة والمسافات الطويلة يتم الشحن في عنابر ويتحقق بها نظام تهوية جيد، وعند الشحن في حاويات مغلقة يتم عزل جدار الحاوية من الداخل بمادة عازلة للحرارة ووضع كمية مناسبة من المواد الماصة للرطوبة وعدم تجاوز نسبة الرطوبة للنسب المقررة.