شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتهم "تويتر" بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية الرئاسية لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، موقع تويتر واتهمه بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية، بعد اعتبار إحدى تغريداته مضللة وغير صحيحة، التى حذر بأن ادعاءاته بشأن الاقتراع بالبريد خاطئة.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر:" تويتر يتدخل الآن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، إنهم يقولون أن بياني حول بطاقات الاقتراع عبر البريد، الذي سيؤدي إلى فساد وتزوير هائل، غير صحيح ، بناءً على التحقق من الحقائق بواسطة أخبار وهمية سي إن إن وواشنطن بوست".

ترامب

وأضاف :"تويتر يخنق الكلام الحر تمامًا، وأنا بصفتي رئيسًا، لن أسمح بحدوث ذلك!".

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يشار لأنه لأول مرة وصف موقع التواصل"تويتر" تغريدات للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالمضللة حيث، كتب تويتر: "ادعى ترامب كذبًا أن عمليات الاقتراع بالبريد ستؤدي إلى انتخابات مزورة، ومع ذلك ، يقول مدققو الحقائق أنه لا يوجد دليل على أن بطاقات الاقتراع بالبريد مرتبطة بتزويرالناخبين ".

وأضاف تويتر إلى تغريدتين نشرهما الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عبارة «تحقّقوا من الوقائع»، في سابقة من نوعها أراد منها الموقع تحذير روّاده من احتمال أن يكون الرئيس بصدد تضليلهم بقوله إنّ التصويت عبر المراسلة ينطوي حتماً على «تزوير».

وقال متحدّث باسم تويتر في معرض تبريره سبب إقدام الموقع على وسم هاتين التغريدتين بهذا التحذير إنّ "هاتين التغريدتين تتضمّان معلومات قد تكون مضلّلة بشأن عملية التصويت وقد تمّ وسمهما لتوفير سياق إضافي حول بطاقات الاقتراع بالبريدهذا القرار اتّخذ بما يتماشى مع النهج الذي أعلنّا عنه في وقت سابق من هذا الشهر" .

يذكرأن، شدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على عدم إمكانية إجراء الانتخابات عبر البريد، محذرا من إمكانية تزويرها قائلا :" أكبر انتخابات مزورة في التاريخ".

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر": "لا يمكن للولايات المتحدة إجراء الانتخابات عبر البريد، ستكون أكبر انتخابات مزورة في التاريخ، إذ يمكن طباعة آلاف بطاقات الاقتراع المزيفة، وإجبار الناس على التوقيع، البعض يحاول استغلال كوفيد لدعم هذا الغش".