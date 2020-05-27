أخبار مصر | رسميا.. "الأوقاف" تحسم الجدل بشأن عودة الصلاة بالمساجد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر رسميا.. "الأوقاف" تحسم الجدل بشأن عودة الصلاة بالمساجد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الأوقاف، أنها لم ولن تدل بأي معلومات حول تحديد موعد عودة العمل بالمساجد سواء الجمع أو الجماعات، وأن الأمر برمته سيكون قيد الدراسة والمناقشة في لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، والتي ستجتمع مطلع الأسبوع المقبل، مضيفة أن الوزارة ستلتزم بما يصدر عن هذه اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، إنها لا يمثلها إلا البيانات الرسمية التى تنشر على موقعها الرسمى أو موقع مجلس الوزراء الموقر.

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