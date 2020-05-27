شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: التعامل بحسم مع أي مخالفة بناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن جهاز مدينة الشروق نفذ إزالة فورية لمبنيين بدون ترخيص بالمناطق المضافة للمدينة، والتى تقع بالاتجاه الغربى للدائرى الأوسطى، حيث استغل حائزا قطعتى الأرض الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا، لارتكاب المخالفة.

وقال الوزير فى تصريحات، أمس، إن هناك تعليمات مشددة بالتعامل بحسم مع أى مخالفة بناء، مشيرا إلى أن إزالة المخالفات تتم على نفقة المخالف، كما يتم تحويلها إلى النيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات ضدها.

وأوضح المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن لجنة الإزالة الفورية بمشاركة قوة من قسم شرطة التعمير، تمكنت من رصد وإيقاف حالتى البناء المخالفتين مع إزالة المبانى المخالفة، ومصادرة مواد البناء بداخل الموقعين، بالإضافة لتحرير محضرى المخالفة، وتحويلهما للنيابة العسكرية.

وطالب رئيس جهاز مدينة الشروق، قاطنى المدينة وحائزى قطع الأراضى بأنواعها المختلفة، بعدم تنفيذ أعمال مخالفة، حيث إنه سيتم التصدى بكل حزم وقوة للمخالفات البنائية، ولن يتم التهاون مع أى مخالفات، بهدف الحفاظ على النسق المعمارى لمدينة الشروق.

وفى سياق آخر، أكد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، استمرار حملات النظافة التى يقوم بها جهاز المدينة، بالتزامن مع تطبيق حظر الحركة، لاستغلال التوقيت ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وبهدف نظافة الشوارع والقضاء على أى مخالفات مما يسهم فى القضاء على انتشار الأوبئة.

وأوضح أنه تم تنظيم حملة نظافة مسائية وحملات نظافة وتطهير وتغيير الصناديق ورفع جميع تجمعات القمامة ومخلفات الزراعة، ونظافة وكنس الشوارع والأرصفة والممرات وبين العمارات، وتفريغ وتغيير وتطهير الصناديق بمناطق الأحياء (الأول، الثانى، الثالث، السادس مج ٥ و٧، السابع، الثامن، الفاصل بين الحيين التاسع والعاشر، الحى العاشر، الشباب ١٠٠، منطقة ٢١ أمام وادى دجلة توسعات شرقية، ش جمال عبدالناصر، العمرانية الثانية منطقة ١٨، الحى ١٢، أبوالوفا).

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وأكد استمرار حملات النظافة وإزالة القمامة وأعمال تطهير وتعقيم الشوارع يوميا بجميع الأحياء بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمترددين على المدينة.