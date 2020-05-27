شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: أي بناء عشوائي أو مخالف سنزيله فورًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الهدف من قرار وقف البناء في عواصم المحافظات لمدة 6 أشهر، يأتي من أجل مراجعة كافة الاشتراطات البنائية، وعوامل الأمان، والحفاظ على النسق الحضارى للمدن.

وأضاف «قاسم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة لن تتهاون وستتصدى بكل قوة لأى بناء مخالف أو عشوائى، وتابع: «أي بناء عشوائى أو مخالف سيواجه بالإزالة الفورية».

وأكد أن المبانى التي حصلت على تراخيص بناء لن تستكمل أعمالها إلا بعد مراجعة قواعد السلامة والمهنية فيما يتعلق بطفايات الحريق والحماية المدنية، وباقى اشتراطات البناء، مضيفا: «قبل صدور القرار تم التنسيق بالفعل مع وزارة الداخلية من أجل تطبيقه».