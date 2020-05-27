«لا تنفخوا البلالين ستصابون بفيروس كورونا».. استشاري مناعة توضح الخطورة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حذرت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة بجامعة القاهرة، من الخطورة المترتبة على نفخ البالونات في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتابعت: «كأني بأعطي للطفل منديل ورقي مسحت به أنفي وفمي».
وأضافت نهلة عبدالوهاب خلال خلال اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه إذا كان الذي قام بنفخ البالون يحمل فيروس كورونا، ومن ثم انفجر هذا البالون في الهواء سوف ينتشر الفيروس في المكان على نطاق واسع، لافتة إلى أن البالونات في ظل جائحة كورونا كأنها قنبلة موقوتة.
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