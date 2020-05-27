شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» توضح حقيقة عودة الجمع والجماعات بالمساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة الأوقاف أنه لم يتم تحديد موعد بعينه لعودة الجمع والجماعات بالمساجد، مشيرة إلى أن الأمر متروك لتقدير لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.

وشددت وزارة الأوقاف، في بيان الليلة، أنها لم تدل بأي معلومات ولن تدلي بأي معلومات حول تحديد موعد عودة العمل بالمساجد سواء الجمع أو الجماعات، مشيرة إلى أن الأمر كله سيكون قيد الدراسة والمناقشة في لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء والتي ستجتمع مطلع الأسبوع المقبل، وأن الوزارة ستلتزم بما يصدر عن هذه اللجنة برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت الوزارة أنه لا يمثلها إلا البيانات الرسمية التي تنشر على موقعها الرسمي أو موقع مجلس الوزراء.