شكرا لقرائتكم خبر عن «أنا ناجح.. أرد ليه؟».. أحمد العوضي يعلق على انتقادات دور عشماوي ويكشف كواليس العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان أحمد العوضي، الذي جسد شخصية الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل «الاختيار»، إنه يعتبر المسلسل نقلة كبيرة في حياته بعد النجاح المصري والعربي الكبير الذي حققه.

وأضاف «العوضي» خلال لقاء تلفزيوني: «مش مسلسل عادي كونه وطني، وحقق نجاح، أنا نفسي ماكنتش متخيله، وهو خطوة تعد الأهم في حياتي، وبالتأكيد ما بعده سيكون غير ما كان قبله».

وتابع أحمد العوضي أنه درس شخصية الإرهابي الخائن هشام عشماوي بتعمق لدرجة أنه جالس الضباط الذين تزاملوا مع الإرهابي في الجيش قبل أن ينضم للجماعات الإرهابية، «وقفت على أبعاد شخصيته بعدما سمعت شهادة زملائه السابقين والخطابات والتحقيقات المسجلة له، وعرفت أنه كان شخص كشري وانطوائي، وهو مش شخص سوي على الإطلاق».

وأكد الفنان أحمد العوضي أنه درس الشخصية بكل أبعادها حتى يؤديها بكل واقعية دون أي إضافات أو نقص، وتابع: «أنا لم أرد على القلة التي انتقدتني في شخصية عشماوي بمسلسل الاختيار، كوني أنا ناجح..أرد ليه؟».