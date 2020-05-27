شكرا لقرائتكم خبر عن «المسعف الأمين».. أمير حسن يسلّم 137 ألف جنيه عثر عليها خلال نقل مصابين (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أمير حسن عبدالظاهر، مسعف بوحدة بني حسن بالمنيا، إنه عثر على حقيبة بها 137 ألف جنيه أثناء نقل مصابين من الطريق الصحراوي، فقام على الفور بتسليم المبلغ إلى خزنة الأمانات بالمستشفى التي تم نقل المصابين إليها.

وأضاف «عبدالظاهر» خلال مداخلة هاتفية، أنه أثناء نقل المصابين تفاجئ بهاتف يرن، وعندما ذهب إلى السيارة وجد حقيبتان، وتابع:«شنطة بها 43 ألفا، وشنطة أخرى بها بقية المبلغ الذي تم تسليمه خزنة الأمانات التي بها المصابون».

ولفت المسعف إلى أن ما قام به ليس عملا بطوليًا بل أمر واجب عليه.

من جانبه علق الدكتور شريف مدحت، مدير مرفق الإسعاف، خلال اتصال آخر، إن هذا أمر طبيعي من قبل العاملين في مرفق الإسعاف في مختلف أنحاء الجمهورية، وهذه الأمانة ليست قاصرة على العاملين في محافظة المنيا، وتابع:«الأسبوع الماضي قام مسعف بتسليم نصف مليون.. نحن أقسمنا على حفظ حياة الناس وهذا القسم يشمل أمانتهم».