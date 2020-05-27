شكرا لقرائتكم خبر عن توالي الانخفاض في درجات الحرارة.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، والتى يتوالى فيها الانخفاض في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على معظم الأنحاء.

وعن طقس الأربعاء، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية (20 % تقريباً).

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلة على جنوب الصعيد، نشطة على جنوب سيناء، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى والذي يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «32– 19»، الإسكندرية «25– 20»، قنا «38- 21»، الأقصر «38 – 22»، أسوان «39– 23».

وعن طقس الخميس؛ يسود طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة الكبرى «30 – 19»، الوجه البحرى «30 – 19»، السواحل الشمالية الغربية «25 – 20»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «25 – 20»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «33 – 23»، شمال الصعيد «33 – 19»، جنوب الصعيد «39 – 24» درجة مئوية.

وعن طقس يوم الجمعة، يسود طقس لطيف على أغلب الانحاء معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والرياح نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على جنوب الصعيد .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة الكبرى «29 – 18»، الوجه البحرى «28 – 18»، السواحل الشمالية الغربية «25 – 19»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «25 – 20»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «32 – 22»، شمال الصعيد «32 – 19»، جنوب الصعيد «38 – 23» درجة مئوية.