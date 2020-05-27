شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: لم نحدد موعد عودة الصلاة بالمساجد والأمر متروك للجنة إدارة الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف أنها لم ولن تدل بأى معلومات حول تحديد موعد عودة العمل بالمساجد سواء الجمع أو الجماعات، وأن الأمر برمته سيكون قيد الدراسة والمناقشة في لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، والتى ستجتمع مطلع الأسبوع المقبل، وأن الوزارة ستلتزم بما يصدر عن هذه اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء .

وقالت الوزارة فى بيان لها منذ قليل، إنها لا يمثلها إلا البيانات الرسمية التى تنشر على موقعها الرسمى أو موقع مجلس الوزراء الموقر.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن الوزارة أعدت خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد، وسيتم عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا المقرر انعقادها بمجلس الوزراء الموقر مطلع الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى .

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وقال جمعة فى بيان مساء أمس، إن ذلك يأتى بناء على ما أعلنه ووجه به الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل عطلة عيد الفطر المبارك من دراسة وإعداد خطة إعادة العمل بدور العبادة بعد عطلة عيد الفطر المبارك ، وما لمسناه من وعي والتزام لدى المواطنين تجاه ما تم من إقامة صلاة التراويح بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) والجامع الأزهر ومسجد الفتاح العليم ، وما تم من إقامة صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ومسجد الفتاح العليم.

من جهة آخرى، وجه وزير الأوقاف بسرعة توزيع السجاد اللازم لفرش المساجد بداية من يوم السبت المقبل، حيث ستبدأ الوزارة فى توزيع 320 ألف متر سجاد صلاة جاهز للتسليم للمديريات على مستوى الجمهورية.

كما وجه وزير الأوقاف كلا من رئيس القطاع الديني، ورئيس قطاع المديريات باتخاذ ما يلزم نحو تحديد أماكن المصلين بكل مسجد من خلال ترك المسافة الآمنة بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات، استعدادا جديا لعودة العمل بالمساجد وفق ما تعتمده وتقرره لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء في اجتماعها القادم مطلع الأسبوع المقبل .